Aydınlı çoban yağışların ardından kayboldu

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Dikmen Mahallesinde çobanlık yapan Bahtiyar Yaylaevi’nden (45), hava şartlarının oldukça olumsuz olduğu dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Dikmen ile Yeniköy arasındaki Babadağ eteklerinde çobanlık yapan evli ve 4 çocuk babası Bahtiyar Yaylaevi’nden dün aksamdan bu yana haber alınamıyor. Saat 10.00 sıralarında dağdaki çoban evine giden ailesi, Yaylaevi’ni bulamadı. Yaylaevi’ni bir süre kendi imkanlarıyla arayan aile ardından ekiplere haber verdi. Dün saat 17.00 sıralarında bölgede yağış olduğu belirtilirken, Yaylaevi’nin akıbeti merak ediliyor. En son 18 Haziran tarihinde çadırda akrabalarının gördüğü Yaylaevi’nin sahip olduğu 30’a yakın küçükbaş hayvanın çadırda olduğu ancak kendisinden haber alınamadığı bilgisi verildi.

Yeniköy ve Dikmen Mahalle halkı ile jandarma ekipleri aramalarını devam ettirirken olay yerine giden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erikmen de çalışmaları yakından takip ediyor.