0553 313 94 23

Aydınlı çoban yağışların ardından kayboldu

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Dikmen Mahallesinde çobanlık yapan Bahtiyar Yaylaevi’nden (45), hava şartlarının oldukça olumsuz olduğu dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 19:59
Aydınlı çoban yağışların ardından kayboldu

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Dikmen Mahallesinde çobanlık yapan Bahtiyar Yaylaevi’nden (45), hava şartlarının oldukça olumsuz olduğu dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.


Dikmen ile Yeniköy arasındaki Babadağ eteklerinde çobanlık yapan evli ve 4 çocuk babası Bahtiyar Yaylaevi’nden dün aksamdan bu yana haber alınamıyor. Saat 10.00 sıralarında dağdaki çoban evine giden ailesi, Yaylaevi’ni bulamadı. Yaylaevi’ni bir süre kendi imkanlarıyla arayan aile ardından ekiplere haber verdi. Dün saat 17.00 sıralarında bölgede yağış olduğu belirtilirken, Yaylaevi’nin akıbeti merak ediliyor. En son 18 Haziran tarihinde çadırda akrabalarının gördüğü Yaylaevi’nin sahip olduğu 30’a yakın küçükbaş hayvanın çadırda olduğu ancak kendisinden haber alınamadığı bilgisi verildi.


Yeniköy ve Dikmen Mahalle halkı ile jandarma ekipleri aramalarını devam ettirirken olay yerine giden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erikmen de çalışmaları yakından takip ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 19:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükler kirletti, çocuklar temizledi
    1. Büyükler kirletti, çocuklar temizledi
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıf ve..
    3. Ergin Ataman parkeye yine kulaklıkla..
    4. Köpeğine sokak kedisini parçalattı,..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yargının..
    6. Başkan Erdoğan konuşuyor -CANLI-
    7. Aydınlı çoban yağışların ardından..
    8. Bu maske ile saç kırıklarına nokta..
    9. Hatay'da 75 düzensiz göçmen yakalandı
    10. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması..
    11. Avrupa borsaları günü karışık seyirle..
    12. YÖK'ten turizm fakültelerine..
    13. Düzce'de hırsızlık operasyonu
    14. Suudi Arabistan’dan BM’nin Kaşıkçı..
    15. Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı!..
    16. Alaplı’da sel felaketi hayatı felç etti
    17. Isparta sağanak yağmura teslim
    18. Kargı’da trafik kazası: 2 yaralı
    19. Tedaviye gidemeyen hastanın yardımına..
    20. Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu
    21. Düzce'deki FETÖ/PDY davası
    22. KARVAK Başkanı Yusuf Cevahir’in annesi..
    23. Kıbrıs gazilerine madalya tevcih edildi
    24. Kıbrıs Gazisi Hüseyin Subutay son..
    25. Susurluk’ta sağanak yağış hayatı felç..
    26. Kapadokya’da yeraltı şehrini su bastı
    27. Başkan Kadir Dağlı’dan Federasyon..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, radyo ortak..
    29. Sinop’ta jandarma ekiplerinden kenevir..
    30. Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden 20..
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu