Sahtekar 'Aydınlı cinci hoca' kıskıvrak yakalandı

Olay, dün akşam saatlerinde Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşandı. Kendisini medyum olarak tanıtan ve Aydınlı cinci hoca olarak bilinen Mehmet Pala (36)'nın sosyal medyadaki paylaşımlarının şikayet edilmesi üzerine polis tarafından incelemeye alındı.

Tutuklandı

Yapılan incelemenin ardından Pala, dün evine yapılan baskınla gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Pala, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.