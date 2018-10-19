Sahtekar 'Aydınlı cinci hoca' kıskıvrak yakalandı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, medyumluk yapan ve 'Aydınlı cinci hoca' olarak tanınan Mehmet Pala isimli şahıs, dün polisin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Pala, emniyetteki ifadesinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.19 Ekim 2018 Cuma 07:11
Olay, dün akşam saatlerinde Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşandı. Kendisini medyum olarak tanıtan ve Aydınlı cinci hoca olarak bilinen Mehmet Pala (36)'nın sosyal medyadaki paylaşımlarının şikayet edilmesi üzerine polis tarafından incelemeye alındı.
Tutuklandı
Yapılan incelemenin ardından Pala, dün evine yapılan baskınla gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Pala, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.
YORUM YAZ