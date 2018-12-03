Aydınlatma direğinden paraşütle atladı





TEKİRDAĞ (AA) - Ekstrem sporlarla ilgilenen Cengiz Koçak (45), Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Stadı'nın 47 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğinden paraşütle base jump atlayışı yaptı.

Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan stattaki atlayışının ardından paraşütünü açan Koçak, sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi.

Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek bir yer gördüğünde atlayış yapmak istediğini, stadın aydınlatma direğini görünce de bu arzusunun uyandığını söyledi.

Yamaç paraşütü, speed-flying ve base jump sporlarıyla uğraştığını aktaran Koçak, "Kız arkadaşım burada doktor. Ben de dolaşırken direği gördüm ve atlamaya karar verdim. Benim ikinci doğam paraşüt. Atlayınca, var olduğumu hissediyorum. 27 yıldır atlayış yapıyorum. Tabii ki korkuyorum ama benim için tarifi imkansız bir his." diye konuştu.



