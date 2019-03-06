Aydının Sultanları final için sahada
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı bugün yarı final maçında Geni Volley takımı ile final için mücadele edecek.06 Mart 2019 Çarşamba 10:02
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı bugün yarı final maçında Geni Volley takımı ile final için mücadele edecek.
CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Slovenya’nın Geni Volley takımını 3-2 mağlup eden Aydının Sultanları, bugün saat 19.00’da kendi evinde rakibini yenerek adını finale yazdırmak istiyor.
Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’ndaki maça Aydınlıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
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