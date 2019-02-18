Aydın’ın Karpuzlu ilçesi ile Muğla’nın Milas ilçesi sınırında bulunan Sarıkısık dağındaki özel bir firmaya ait maden ocağında göçük meydana geldi. Büyük bir kütlenin göçtüğü ve göçük altında iş makineleri ile çalışanların bulunduğu belirtildi. Sağlık, AFA
IHAAW112545-ASA/18-02-2019- Aydın’ın Karpuzlu ilçesi ile Muğla’nın Milas ilçesi sınırında bulunan Sarıkısık dağındaki özel bir firmaya ait maden ocağında göçük meydana geldi.18 Şubat 2019 Pazartesi 11:31
IHAAW112545-ASA/18-02-2019- Aydın’ın Karpuzlu ilçesi ile Muğla’nın Milas ilçesi sınırında bulunan Sarıkısık dağındaki özel bir firmaya ait maden ocağında göçük meydana geldi. Büyük bir kütlenin göçtüğü ve göçük altında iş makineleri ile çalışanların bulunduğu belirtildi. Sağlık, AFAD ve güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.18.02.2019 11:25:45TSINNNN
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