Aydın’ın Karpuzlu ilçesi ile Muğla’nın Milas ilçesi sınırında bulunan Sarıkısık dağındaki özel bir firmaya ait maden ocağında göçük meydana geldi. Büyük bir kütlenin göçtüğü ve göçük altında iş makineleri ile çalışanların bulunduğu belirtildi. Sağlık, AFA IHAAW112545-ASA/18-02-2019- Aydın’ın Karpuzlu ilçesi ile Muğla’nın Milas ilçesi sınırında bulunan Sarıkısık dağındaki özel bir firmaya ait maden ocağında göçük meydana geldi.

IHAAW112545-ASA/18-02-2019- Aydın’ın Karpuzlu ilçesi ile Muğla’nın Milas ilçesi sınırında bulunan Sarıkısık dağındaki özel bir firmaya ait maden ocağında göçük meydana geldi. Büyük bir kütlenin göçtüğü ve göçük altında iş makineleri ile çalışanların bulunduğu belirtildi. Sağlık, AFAD ve güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.18.02.2019 11:25:45TSINNNN

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