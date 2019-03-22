Aydın’ın doğu ilçelerine zirai don uyarısı

Aydın’da 23 Mart Cumartesi gecesi ile 25 Mart Pazar sabahına kadar zirai don uyarısında bulunularak tarımsal faaliyet göstere çiftçilerin dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “23 Mart Cumartesi gecesinden 25 Mart Pazartesi sabahına kadar, tarımsal faaliyetin olduğu bölgemizin iç kesimlerinde (İzmir’in, Aydın’ın, Manisa’nın ve Çanakkale’nin doğu ilçeleri ile Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri ve kuzey kıyı ilçeleri hariç il genelinde) hafif kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik vb. meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerilir” denildi.