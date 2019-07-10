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Aydın’ın doğu ilçelerinde fırtına bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre yarın sabah saatlerinden itibaren Aydın’ın doğu ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:07
Aydın’ın doğu ilçelerinde fırtına bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre yarın sabah saatlerinden itibaren Aydın’ın doğu ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.


Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rüzgarın yarın (Perşembe) Manisa’nın doğu ilçeleri (Selendi, Kula, Alaşehir, Sarıgöl) ile Aydın’ın doğu ilçelerinde (Karacasu, Kuyucak, Buharkent) önce güney ve batı zamanla kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde (50-70 yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:07
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