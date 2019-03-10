Aydın'ın Didim ilçesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 20 düzensiz göçmen yakalandı.10 Mart 2019 Pazar 23:38
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu mevkisinde hareket halindeki lastik botu durdurdu.
Ekipler, lastik bottaki aralarında çocukların da bulunduğu Filistin uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
YORUM YAZ