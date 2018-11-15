Aydın'ın Didim ilçesinde 2 muhtar görevden alındı

Didim’de kamuoyunu meşgul eden hazine arazilerinin işgalleriyle ilgili olarak ilk yaptırım Didim Kaymakamı Mehmet Türköz’den geldi. Didim’de özellikle Denizköy Mahallesi ile Fevzipaşa mahallesinde devam eden hazine arazilerinin işgalleri neticesinde yürütülen soruşturma kapsamında Didim Kaymakamı Mehmet Türköz tarafından Denizköy mahalle Muhtarı Mehmet Özdemir ile Fevzi paşa mahalle Muhtarı Ali Osman Çolak görevden alındı. Görevden alınan muhtarların yerine yine Kaymakamlık tarafından azalara geçici olarak görevlendirme yapıldığı öğrenildi. Öte yandan ise Didim Milli Emlak Müdürü İrfan Dağtekin’in de Aydın’a geçici olarak görevlendirildiği öğrenilirken, Dağtekin Salı günü görevinden istifa ederek, Didim’de AK Parti’den belediye başkan aday adaylığı müracaatında bulundu.