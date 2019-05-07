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Aydın’ın deprem tehlike haritası masaya yatırıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde, “Yeni Bina Deprem Yönetmenliği ve Deprem Tehlike Haritası” konulu seminer düzenlendi.

07 Mayıs 2019 Salı 07:57
Aydın’ın deprem tehlike haritası masaya yatırıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde, “Yeni Bina Deprem Yönetmenliği ve Deprem Tehlike Haritası” konulu seminer düzenlendi.


Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği ve Didim Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen seminere Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Haydar Kayhan ve Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen konuşmacı olarak katıldı.


Açılış konuşmasını yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru, Jeoloji Mühendisliği ülke genelinde yeterince konumu belirlenmediğini savunarak, bu kargaşa içinde jeoloji yönünden aksaklıkların yaşandığını belirterek “Kentleşmenin hızla yaşandığı ülkemizde kentleşme sorunların çözümünde jeoloji mühendisliğin etkinliği ve önemi hızla artarken ülkemiz birinci derecede deprem bölgesi olmasına rağmen, farklı afet olaylarına maruz kalmasına rağmen bugün devlet kurumlarımızda, il ve ilçe belediyelerimizde yapı denetim sistemin de jeoloji mühendisleri ya yoktur yada yeterli olarak yer verilmemiştir” diye konuştu.



Prof. Dr. Ali Haydar Kayhan, sunumun da yeni bina deprem yönetmenliği konusun da ayrıntılı bilgiler verirken, yerinde dökme betonarme bina taşıyıcı ve sistemlerin tasarımı hakkında da katılımcılar tarafından yöneltilen sorulara da yanıtlar verdi.


Hasar ve can kaybına neden olacak büyüklükte bir depremin, belli bir yerde ve zaman aralığı içerisin de meydana gelme olasılığın ve bu depremin gerçekleşmesi halinde belli uzaklıklarda oluşturabileceği yer hareketi düzeylerinin belirlenmesi ‘deprem tehlikesi’ olarak tanımlandığını belirten Doç. Dr. Bülent Özmen, sunumun da belirli uzaklıklarda oluşan ve ayrı değere sahip olan yer ivmesi değerlerinin birleştirilmesi ile deprem haritası veya deprem bölgeleri haritaları hakkında bilgiler verdi.


Yapılan araştırmalar da veriler Aydın il geneli dahil Büyük Menderes havzasının deprem açısından riskli bölge olduğu, yeni bina deprem yönetmenliğine göre yapıların inşa edilmesi yönün de yapılan seminerde önemle vurgu yapıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 07:57
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