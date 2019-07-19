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Aydın’dan ilk hac kafilesi uğurlandı

Aydın’da, ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:59
Aydın’dan ilk hac kafilesi uğurlandı

Aydın’da, ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.


Aydın’dan hareket eden 290 kişilik ilk kafile, Merkez Beycami’de düzenlenen törenle sevenlerinin gözyaşları içerisinde kutsal topraklarauğurlandı.


Kutsal topraklara gitmenin sevincini yaşayan 290 hacı adayı bir taraftan farz olan ibadeti yerine getirmenin sevincini yaşarken diğer taraftan sevdiklerinden ayrılmanın hüznünü yaşadı.


Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu’nun konuşmasının ardından yapılan dua ile hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama merasimi sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.


Programa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Müftüsü Ercan Aksu, Hac ve Umre Hizmetlerinden sorumlu İl Müftü Yardımcısı Mehmet Aslan, görevli din görevlileri ile hacı adaylarının yakınları katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:59
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