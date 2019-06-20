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Aydın’daki okullara sertifikaları teslim edildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokoller kapsamında uygulanan Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projeleri kapsamında, Aydın il genelinde sertifika almaya hak kazanan okullara sertifikaları verildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:36
Aydın’daki okullara sertifikaları teslim edildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokoller kapsamında uygulanan Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projeleri kapsamında, Aydın il genelinde sertifika almaya hak kazanan okullara sertifikaları verildi.


Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünden görevli 49 personel ile, 215 okul ve kurum denetlendi. Geçen yıl 321 olan Beslenme Dostu Okul sayısı bu yıl yapılan çalışmalarla yüzde 62 arttırılarak 516’ ya çıktı.


Yine geçen yıl beyaz bayrak almış olan okul sayısı 471 iken bu yıl bu sayı yüzde 63 arttırılarak 713’ e çıkarıldı. Beyaz Bayrak Projesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünden görevli 13 denetim ekibi 56 personel ile 443 okul ve kurumu denetledi.


Beyaz Bayrak Projesi ile eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amaçlanıyor.


Beslenme Dostu Okul Projesi ise Bakanlığa bağlı tüm resmi-özel okul ve kurumlarımızın sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesine, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesine, okul ortamı ve öğrenci sağlığının geliştirilmesine rehberlik ediyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:36
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