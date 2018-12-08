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Aydın'daki jeotermal enerji projesine tepki

Aydın Valiliği:- "Medyaya yansıyan görüntülerle ilgili soruşturma süreci başlatıldı"

08 Aralık 2018 Cumartesi 00:52
Aydın'daki jeotermal enerji projesine tepki

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir grubun, santralin yapılacağı arazinin etrafının çitle çevrilmesi nedeniyle gösterdiği tepki sonrası yaşanan gerginlik ve medyaya yansıyan görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kızılcaköy Mahallesi sınırlarına jeotermal enerji santrali inşa etmeyi planlayan firma ile mahalle sakinleri arasında 5 Aralık'ta gerilim yaşandığı hatırlatıldı.

Tarafların gerilimden zarar görmeden hukuk çerçevesinde kalmalarını sağlamak için güvenlik güçlerinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, "Ancak maksadı bu olayı kendi art niyetleri doğrultusunda kullanmak olan ilimiz dışından gelen bazı kişi ve çevrelerin gerilimi tırmandırması üzerine Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, taraflarla görüşmek ve başkaca bir taşkınlığa meydan vermemek için görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Taraflarla 4 saati aşan görüşmeler neticesinde ilgili işletme yasal izinleri alıncaya kadar faaliyette bulunmama taahhüdünde bulunmuş, bunun üzerine vatandaşlarımız eylemlerini sonlandırmış, güvenlik güçlerimiz de normal görevlerine dönmüşlerdir. Olayın sükunete kavuşması sonrasında samimi sohbet ortamında Kızılcaköylü vatandaşlarımız, ananelerimiz çerçevesinde ikramlarda bulunmuş ve eylem son bulmuştur.

Ayrıca, medyaya yansıyan görüntülerle ilgili soruşturma süreci başlatılmış olup kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 00:52
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