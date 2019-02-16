Aydın'daki hazine arazilerinde usulsüzlük iddiası

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde, hazine arazilerine yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Hazine arazilerinin usulsüzlük yapılarak zimmete geçirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Didim Ticaret Odası Başkanı H.E'nin de bulunduğu 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklandı.

Bu kapsamda gözaltına alınan, açığa alınan Denizköy Mahallesi Muhtarı M.Ö. ile Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı A.O.Ç'nin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

- Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Şubat'ta Didim ilçesinde hazine arazilerinin usulsüzlük yapılarak zimmete geçirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında Didim Ticaret Odası Başkanı H.E, bazı emlakçılar ve harita mühendislerinin de bulunduğu 27 kişi ile dün açığa alınan Denizköy Mahallesi Muhtarı M.Ö. ile Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı A.O.Ç. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla salıverilmiş, 2'si tutuklanmıştı.

Zanlıların, usulsüz olarak kendi adlarına aldıkları hazine arazilerinin satışını yaptıkları iddia ediliyor.