Aydın'daki hazine arazilerinde usulsüzlük iddiası Hazine arazilerini usulsüzlük yaparak zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 2'si tutuklandı- Didim ilçesinde 2 muhtar gözaltına alındı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazilerine yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında 2 muhtar gözaltına alınırken, 27 şüpheliden 2'si tutuklandı. Hazine arazilerinin usulsüzlük yapılarak zimmete geçirildiği iddialarına üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, açığa alınan Denizköy Mahalle Muhtarı Mehmet Özdemir ile Fevzipaşa Mahalle Muhtarı Ali Osman Çolak, gözaltına alındı. Özdemir ve Çolak, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Öte yandan, aynı operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si tutuklandı diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Olay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Şubat'ta Didim ilçesinde hazine arazilerinin usulsüzlük yapılarak zimmete geçirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında Didim Ticaret Odası Başkanı H.E, bazı azalar, emlakçılar ve harita mühendislerinin bulunduğu 27 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, usulsüz olarak kendi adlarına aldıkları hazine arazilerinin satışını yaptıkları iddia ediliyor.

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