Aydın'daki FETÖ davasında 3 sanığa hapis cezası

AYDIN (AA) - Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 2'si 7 yıl 4'er ay, diğeri ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanıklar S.Ç. ve E.Y. ile tutuksuz sanıklar G.M, T.D. ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık S.Ç, hakkındaki "polislerden sorumlu mahrem imam" olduğu yönündeki iddiaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.

Diğer sanıklar da FETÖ üyeliğini iddialarını reddetti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan S.Ç'ye 8 yıl, E.Y. ve G.M'ye ise 7 yıl 4'er ay hapis cezası verdi.

Heyet, T.D. hakkında ise beraat kararı verdi.