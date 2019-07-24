Aydın’daki cinayetin zanlısı tutuklandı Aydın’ın Köşk ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü işlenen cinayetin zanlısı M.

Aydın’ın Köşk ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü işlenen cinayetin zanlısı M.P. İzmir’de yakalandıktan sonra, getirildiği Aydın’da mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelmişti. 42 yaşındaki Mehmet Biçer, Pazar günü evlerinin hemen yanında bıçaklanarak ve başı parke taşı ile ezilerek öldürülmüştü. Cinayet mahallinden Köşk Çayı kenarına kadar sürüklenip terk edilen Mehmet Biçer’in cansız bedeni sabah saatlerinde bulunmuştu. Polis ekipleri olaydan sonra yaptığı incelemeler sonucu cinayeti Mehmet Biçer’in 21 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı bulunan komşusu M.P.’nin işlemiş olabileceği ihtimali ile çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan kanlı elbiselerin M.P.’ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Olaydan sonra çalışmaları yoğunlaştıran polis ekipleri katil zanlısı M.P.’nin İzmir’de olduğunu belirledi. İzmir polisi tarafından yapılan operasyonla M.P. yakalanarak gözaltına alındı.



İzmir’de yakalanarak Aydın’a getirilen katil zanlısı M.P., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.P. adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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