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Aydın’daki cinayetin zanlısı İzmir’de yakalandı

İZMİR (İHA) – Aydın’ın Köşk ilçesinde kafası taşla ezilerek ve bıçaklanarak öldürülen kişinin katil zanlısı olarak aranan komşusu, İzmir’in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

23 Temmuz 2019 Salı 22:29
Aydın’daki cinayetin zanlısı İzmir’de yakalandı

İZMİR (İHA) – Aydın’ın Köşk ilçesinde kafası taşla ezilerek ve bıçaklanarak öldürülen kişinin katil zanlısı olarak aranan komşusu, İzmir’in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri, Çarşı Mahallesi’nde önceki gün ölü bulunan, kafasının taşla ezildiği ve vücudunda bıçak yaralarının bulunduğu belirlenen Muhammet Biçer’in (42), katil zanlısı olarak aranan komşusu M.P’nin İzmir’de olduğunu tespit etti. Yapılan tespit sonucu, polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Polisi görerek kaçma girişiminde bulunan M.P. kovalamacanın ardından yakalandı. Şüphelinin, buradaki işlemlerinin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenilirken, M.P. ile Muhammet Biçer’in, yaklaşık iki hafta önce tartıştıkları ileri sürüldü.



Olayın geçmişi


Aydın’ın Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi Taşköprü mevkisinde önceki gün yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, başının taşla ezildiği ve vücudunda bıçak yaraları bulunduğu tespit edilen cesedin üzerinden Muhammet Biçer’e ait kimlik çıkmıştı.


Biçer’in komşularının ifadesine başvuran ekipler, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve bir süredir bölgede görünmediği söylenen M.P’nin bu durumunu şüpheli bulmuştu. M.P’nin evinin çevresinde yapılan aramada, yaklaşık 400 metre uzaklıkta poşet içinde şüpheliye ait olduğu belirlenen kanlı bir giysi bulunmuştu.


M.P’nin gece saatlerinde Biçer ile evin yakınında karşılaştığı, 17 yerinden bıçakladıktan sonra yaklaşık 40 metre sürükleyerek dere kenarına götürdüğü ve burada başını taşla ezerek öldürdüğü iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 22:29
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