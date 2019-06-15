Aydın’daki barajlarda su sorunu yok

2019 yılı Tarımsal Kuraklık İl KrizMerkezi toplantısı Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ nde düzenlenirken, barajların doluluk oranında herhangi bir sıkıntının olmadığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem’ in açılış konuşmasının ardından kurumların sunumlarına geçildi. Aydın Meteoroloji Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühendisi Cumhur Çolakoğlu, 2018-2019 su yılında Aydın yağışlarını değerlendirdiği sunumunda, uzun yıllar yağış ortalamasının 623 mm olduğunu bu sezonda ise Aydın’a 633 mm yağış düştüğünü ifade etti.

Ziraat Yüksek Mühendisi Salih Kızıltepe ise bölgedeki baraj ve sulama göletlerinin doluluk oranlarını değerlendirdiği sunumunda Adıgüzel Barajı dışında barajların genelinde doluluk oranlarında sıkıntı olmadığını belirtti.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Dr. Filiz Erbaş’ta sunumunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan ve yapılacak olan çalışmaları aktardı. Meteoroloji Müdürlüğünün verileri değerlendirildiğinde Aydın’da bu yıl il yıllık yağışının uzun yıllar (30 yıl) il yağış ortalamasının üzerinde olması ve yeraltı-yerüstü su seviyelerinin yeterli olması nedeniyle Kuraklık Öncesi Süreç’te olunduğunu belirtti.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, Meteoroloji Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Sulama Birliklerinin temsilcileri katıldı.