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Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

27 Şubat 2019 Çarşamba 00:25
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'da dört otomobille bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cüneyt Aksu yönetimindeki 09 CDK 64 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı Yeni Dörtyol Kavşağı'nda Serkan Çınar'ın kullandığı 09 BA 497 plakalı otomobille çarpıştı. Ardından bu otomobiller kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobil ve 1 motosiklet ile de çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Ramazan Esenboğa, Aksu ve diğer otomobillerdeki Nimet Çalış ile Mete Şakir yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 00:25
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