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Aydın'da zincirleme kaza: 1 kişi öldü

Kuyucak ilçesinde meydana gelen ve 7 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 18:47
Aydın'da zincirleme kaza: 1 kişi öldü

Olay bugün saat 16.00 sıralarında Aydın-Denizli istikameti Kuyucak eski hal tesislerinin önünde meydana geldi. Aydın istikametinden Denizli istikametine seyir halinde bulunan 20 U 2500 plakalı Habil Ulu idaresindeki otomobil orta refüjden U dönüşü yapmak isterken aynı yönde seyir halinde bulunan diğer araçların çarpması sonucu karşı şeride savruldu. Aydın-Denizli istikametine giden 6, Denizli-Aydın istikametine giden bir aracın karıştığı kazada U dönüşü yapan otomobilin sürücüsü Habil Ulu ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı ile yaralanan 8 kişi Kuyucak ve Nazilli ilçelerinden olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere taşındı.

Ağır yaralanan Habil Ulu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada bir süt tankerinin yanı sıra Japon turistleri taşıyan bir otomobil, Nazilli Devlet Hastanesine bağlı Diyaliz hastalarını taşıyan servis minibüsü ve 4 otomobil büyük hasar aldı. Kazada yaralanan 7 kişinin durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle her iki yönde trafiğe kapanan yol kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılmasını ardından yaklaşık bir saat sonra ulaşıma kontrollü olarak yeniden açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 18:47
  1. Denizli
  2. Aydın
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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