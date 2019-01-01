Aydın'da yılın ilk bebeği doğdu

AYDIN (AA) - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte yılın ilk bebeği olarak dünyaya gelen Belinay'ın ailesini hastanede tebrik etti.

Vali Köşger, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan ile birlikte kentteki polis ve jandarmanın görev yaptığı uygulama noktalarını gezdi.

Buradaki trafik kontrollerini yerinde inceleyen Köşger, sürücülerin de yeni yılını kutlayıp araçtaki çocuklara yeni yıl hediyesi verdi.

Yavuz Selim Köşger, daha sonra Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Zübeyde-Semih Sevinç çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen ve "Belinay" ismi verilen bebeği ziyaret etti.

Çifti tebrik edip çeşitli hediyeler veren Köşger, bebeğin sağlıklı ve uzun ömürlü olması temennisinde bulundu.

Zübeyde Sevinç ise çok mutlu olduğunu belirterek, ziyaretlerinden dolayı Vali Köşger'e teşekkür etti.

Gazetecilere açıklama yapan Köşger, "Yeni yıl dolayısıyla güvenlik güçlerimizin aldığı tüm tedbirleri yerinde inceledik. Emniyetimizde yaklaşık 2 bin 500 personel 470 ekiple, jandarma ise 500 üzerinde personel ve 90 araçla tüm ilde kritik gördüğümüz her noktada teyakkuz halinde. Vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde yeni yılı idrak etmeleri için alınması gereken tüm tedbirleri aldılar. İlimizde şu ana kadar asayiş noktasında herhangi olumsuz bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ve hastanenin başhekimi Ferdi Güneş de programda yer aldı.

- Vatandaşların "yapay kar" heyecanı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni yıl dolayısıyla Atatürk Kent Meydanı'na toplanan vatandaşların üzerine kurulan platformdan yapay kar püskürttü.

Işıklı gösterilerin de yapıldığı meydanda, vatandaşların yapay karla eğlenmesi renkli görüntüler oluşturdu.