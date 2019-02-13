0553 313 94 23

Aydın'da yeğeni tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

13 Şubat 2019 Çarşamba 22:27
Aydın'da yeğeni tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

AYDIN (AA) - Aydın'da, yeğeni tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Emirdoğan Mahallesi'nde iddiaya göre, Mehmet İ. ile amcası Ahmet İ. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yeğeni amcasına pompalı tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürdürülüyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 22:27
  1. Amca
  2. Pompalı Tüfek
  3. yeğen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan Venezuela açıklaması: Maduro'nun görevi bırakmaması durumunda...
    1. Trump'tan Venezuela açıklaması:..
    2. Batman'da PKK'lı teröristlere ait..
    3. Aranan teröristi mahalle bekçileri..
    4. "Afrika kıtası Afrikalılara aittir"
    5. AK Parti’nin Fatih Başkan Adayı Turan:..
    6. Meteorolojiden 3 il için kar yağışı..
    7. Mesut Özil'e kötü haber!
    8. Kuzey Makedonya'da trafik kazası: 13..
    9. ABD'de eski Hava -Kuvvetleri..
    10. Siyonistlerin hedefi olan İlhan..
    11. Obradovic: “30 dakika boyunca çok iyi..
    12. "FETÖ ile ilgili 1 milyon 150 bin..
    13. Milli Savunma Bakanı Akar’dan NATO..
    14. Kadınlar Eurocup: Galatasaray: 50 -..
    15. Prof. Dr. Genç: "Eğitim-Bir-Sen hem..
    16. Amcasını pompalı tüfekle öldürdü
    17. Erhan Ernak: “Bu tempo bizim alışık..
    18. Şişli’de eski koca silahla dehşet saçtı
    19. Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Duque..
    20. ABD, Venezuela konusunda tüm..
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
    Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı