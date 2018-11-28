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Aydın'da yayaya çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

28 Kasım 2018 Çarşamba 22:23
Aydın'da yayaya çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpıp kaçan ve bir süre sonra teslim olan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın-Muğla kara yolu Ovaeymir Kavşağı'nda, dün yolun karşısına geçmek isteyen Selatin Yıldız'a (73) çarptıktan sonra kaçan K.Ö. polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

K.Ö'nün ifadesinde, korkup paniklediğini ve olay yerinden uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

Aydın-Muğla kara yolu Ovaeymir Kavşağı'nda, dün otomobilin çarptığı Selatin Yıldız, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 22:23
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