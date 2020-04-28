Aydın’da yaşayan İngilizler koronavirüsle mücadeleyi böyle özetledi: Türkiye’deki hizmet Avrupa’da yok

Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan beş bin İngiliz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde kendilerine sunulan hizmetlerin memnuniyetini yaşıyor. Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü birçok İngiliz’in ihtiyacı jandarma, polis ya da Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

"İngiliz polisi asla böyle bir şey yapmaz"

Didim’e 13 sene evvel yerleşen 72 yaşındaki Hugh Mcgowan, memnuniyetini “Dışarıya çıkamadığımız için 155’i aradığımızda ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Bizim ülkemizde polis asla böyle bir şey yapmaz. Türkiye’deki hizmet Avrupa’da yok” sözleriyle ifade etti. Eşi Helen Mcgowan ise “Kesinlikle hizmetler mükemmel. Kaymakam’ımız özellikle harika bir insan. Onu çok seviyoruz” diye konuştu. 65 yaşındaki Ron Shallish ise sokağa çıkma sınırlamasından dolayı Türk komşularının sürekli kendileriyle ilgilendiğini belirterek “Burada hükûmet gerçekten insanlarını düşünüyor” dedi. Brian Manson da 15 senedir Didim’de yaşadığını belirterek kendilerini birçok Avrupa ülkesinden daha güvende ve konforlu hissettiklerine dikkati çekti.