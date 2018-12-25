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Aydın'da "yağmur suyu" kavgası

Bir apartmanın kapıcısı ile işletme sahibi ve yakınları arasında, tentede biriken yağmur sularının döküldüğü takdirde eve girebileceği gerekçesiyle çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

25 Aralık 2018 Salı 18:24
Aydın'da "yağmur suyu" kavgası

AYDIN (AA) - Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesinde kapıcılık yapan M.Ö, oturduğu zemin katın önündeki işletmenin sahibi A.Ç'ye, dükkanın tentede biriken yağmur sularının döküldüğü takdirde eve girebileceği gerekçesiyle uyarıda bulundu.

A.Ç'nin tepkisi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki tarafın yakınları da kavgaya karıştı.

Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 18:24
  1. bıçak
  2. kavga
  3. yaralı

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