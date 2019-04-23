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Aydın’da yabancılara yönelik uyum eğitimlerinin 15.’si yapılacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen “Yabancıların Türkiye’de Sahip Oldukları Hak ve Yükümlülükleri” konulu uyum buluşmalarının 15.

23 Nisan 2019 Salı 09:04
Aydın’da yabancılara yönelik uyum eğitimlerinin 15.’si yapılacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen “Yabancıların Türkiye’de Sahip Oldukları Hak ve Yükümlülükleri” konulu uyum buluşmalarının 15.’si Perşembe günü Kuşadası’nda gerçekleşecek.


Uyum Buluşmaları Programı kapsamında yapılacak olan faaliyet ile ülkemizde yaşayan yabancıların ve ev sahibi toplumun yeni hayatlarına hep birlikte barış ve uyum içerisinde devam etmesi amaçlanıyor. Etkinliğe Vali Yavuz Selim Köşger, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat,Aydın İl Göç İdaresi Müdürü Soner Koç, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile STK temsilcileri ve Aydın’da ikamet eden yabancılar katılacak.


Düzenlenecek olan bu etkinlikte kamu kurum ve kuruluşlarının iş ve işlemleri ve ayrıca açılan stantlarla da Aydın ile Türkiye tarihi, turizm, ticaret gibi konularda tanıtılacak. Yabancıların varsa soru ve sorunlarına cevaplar aranacak. Ayrıca bu etkinlik sırasında Aydın’da yaşayan yabancılar tarafından şiir, müzik ve dans gösterileri sunacak.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 09:04
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