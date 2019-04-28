Aydın’da veteriner hekimler günlerini süt içerek kutladı

27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü Aydın’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gündüz çeşitli program ve etkinlikler düzenleyen Aydınlı Veteriner Hekimler akşam gerçekleştirdikleri kokteylde de süt içip misafirlere de süt ikram ettiler.

Veteriner hekimlerin yanı sıra sağlık camiasından da çok sayıda davetlinin katıldığı Veteriner Hekimler Günü kokteylinde konuşan Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, Dünya Veteriner Hekimleri Birliği tarafından, 2000 yılında alınan kararla her yıl Nisan ayının son cumartesi gününün "Dünya Veteriner Hekimleri Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Veteriner hekimlerin de mesai mefhumu gözetmeksizin zoonoz hastalıklar ve bir çok tehdit altında canı pahasına çalıştığını belirten Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, böyle bir mesleğin mensubu olmaktan her daim gurur duyduğunu söyledi.

“Ciddi sıkıntılar içindeyiz”

Veteriner hekimlerin gerek özlük hakları gerekse istihdam noktasında ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu belirten Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, konuşmasında “Üstüne üstlük bir de devletimiz tarafından sanki sağlık sınıfı değilmişiz gibi bir muameleye yapılması, basit bir eğitimden geçiliyormuş gibi plansız ve programsız şekilde kontrolsüzce veteriner fakültesi açarak eğitim kalitemizin düşürülmesi, mevcut ihtiyaca kıyasla çok daha fazla sayıda mezun verdirerek mesleki istihdamımızdaki kriz oluşturulması bizi derinden yaralamakta, motivasyonumuzu ve moralimizi ciddi şekilde düşürmektedir. Kendi muayenehanesini açan, ya da çok olumsuz şartlarda iş bulan meslektaşlarımızın istihdam edilmiş gibi değerlendirilerek is bulma oranı en yüksek olan meslek olarak gösteriliyor olması, yeni fakülte açma hususunda, veteriner fakültesinin tercih edilmesine sebep olmaktadır. Bu veriler sunidir. Bugün kendi muayenehanesini açan meslektaşımız iş bulmuş olarak değerlendiriliyor ancak kirasını ödeyebiliyor mu, personeline maaş verebiliyor mu, ilaç ve sarf malzemelerinin ödemelerini gerçekleştirebiliyor mu? Bu gibi kriterler göz ardı ediliyor” diyerek kamuda da yıllardır yeterli sayıda veteriner hekim istihdamı yapılmadığını söyledi.

“Veteriner hekimlerimizin özlük hakları ellerinden alındı”

Birçok yeni meslektaşının umutsuz şekilde ellerinde KPSS Puanları ile atama beklediğini kaydeden başkan Şahin, “Belediye barınaklarında yeterince meslektaşımız görevlendirilememekte ve maalesef sokak hayvanları konusunda verilen hizmetlerde ciddi aksamalar meydana gelmektedir. Özetlemek gerekirse, veteriner hekimlerimiz, özlük haklarının ellerinden alınmış olmaları, tarım ve hayvancılık stratejilerinde kendilerine asla başvurulmaması, ciddi istihdam problemleri, gereksiz şekilde veteriner fakültesi açılarak hem meslektaş enflasyonu oluşturulması hem de devlet bütçesinin israf edilmesi, ülkedeki bağımsız güçlü veteriner otoritesinin 1985 yılından beri kapalı gibi nedenlerle, bu mutlu günü buruk şekilde kutlamaktayız. Bunun yanında veteriner hekimliğin geleceğine, dolayısıyla da ülke sağlığının, tarım ve hayvancılığının geleceğine umutsuzluk içinde bakıyoruz. Bahsettiğimiz temel problemlerin bir an önce ortadan kaldırıldığı, mesleğimizin hak ettiği seviyelere geldiği ve dolayısıyla ülke refahının, toplum sağlığının ve tarım hayvancılığın sürdürülebilir hale ulaştığı günleri görebilmeyi ve bu duygularla daha coşkulu bir "Dünya Veteriner Hekimleri Günü" kutlayabilmeyi umut ediyoruz” diyerek tüm meslektaşlarının günlerini tebrik etti.