Aydın'da uyuşturucu operasyonu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda F.B ile B.M yakalandı. Adresteki aramada 233 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ile 1 tabanca ele geçirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



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