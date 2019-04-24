Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da uyuşturucu operasyonu24 Nisan 2019 Çarşamba 18:28
AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda F.B ile B.M yakalandı. Adresteki aramada 233 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ile 1 tabanca ele geçirildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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