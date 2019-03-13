Aydın'da uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda Ü.A. ile Ö.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



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