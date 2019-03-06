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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı

06 Mart 2019 Çarşamba 14:47
Aydın'da uyuşturucu operasyonu

AYDIN (AA) - Aydın'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacılara yönelik Efeler ve Köşk ilçelerinde eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda E.B, T.A. ve İ.K. gözaltına alınırken adreslerdeki aramada 26 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B. ile İ.K. tutuklandı, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:47
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