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Aydın’da uygulanan ‘fahiş doğalgaz fiyatları” seçim malzemesi oldu

Aydın’da vatandaşlara uygulanan fahiş doğalgaz fiyatları seçim meydanlarında en çok dillendirilen konulardan biri oldu.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:40
Aydın’da uygulanan ‘fahiş doğalgaz fiyatları” seçim malzemesi oldu

Aydın’da vatandaşlara uygulanan fahiş doğalgaz fiyatları seçim meydanlarında en çok dillendirilen konulardan biri oldu. Komşu illere göre Aydın’da yaşayanlara neredeyse yüzde 30 fazla fatura kesen Enerya Doğalgaz Dağıtım Firması’nın uyguladığı bu fahiş fiyatın durdurulması istendi.


Konuyla ilgili yaptığı basın açıklaması ile Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Savaş’ı da eleştiren CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, “Gelen doğalgaz faturalarını doğrudan tüketime böldüğümüzde Denizli’de 1,31 TL, Konya’da 1,31 TL, Ankara’da 1,44 TL, İstanbul’da dahi 1,45 TL ödenirken; kıymetli Aydınlılar şehrimizde ödenen rakam 1,73 TL. Yani Denizli’de 300 TL aylık fatura ödeyen bir vatandaşımız, Aydın’da aynı tüketimle neredeyse 400 TL ödüyor. Şimdi Aydınlılar adına ben soruyorum; Denizli’de doğalgaz kuyuları var da biz mi bilmiyoruz? Yoksa Aydınlıyı mı kazıklıyorsunuz siz? Millet bütün kış ayda 400-500 TL doğalgaz faturası ödedi bu şehirde Mustafa Bey. Bu aradaki yüzde 30’a yaklaşan pahalılık mı Aydın’a reva gördüğünüz? Yazık değil mi Aydınlıya? Bunun hesabını Aydın sormayacak mı sanıyorsunuz?” diyerek Enerya Doğalgaz Dağıtım Şirketi tarafından Aydınlılara haksızlık yapıldığını ve yetkililerin bu haksız kazanca son vermesini istedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:40
  1. doğa

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