Aydın’da ulaşım ve siyaset dünyasının acı günü Aydın’ın sevilen isimlerinden ulaşım sektörünün önde gelen isimlerinden Niyazi Uzunkavak hayatını kaybetti.

Aydın’ın sevilen isimlerinden ulaşım sektörünün önde gelen isimlerinden Niyazi Uzunkavak hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 yıldır yakalandığı amansız hastalık nedeniyle tedavisi devam eden 53 yaşındaki Uzunkavak’ın ölümü sevenlerini üzdü.

Aydın Turizm firmasının ortaklarından olan ve uzun yıllar şehirlerarası ulaşım sektöründe hizmet veren son yıllarda da AK Parti Aydın İl Yönetiminde görev yapan 53 yaşındaki Niyazi Uzunkavak 2 yıl önce kanser teşhis edimiş tedaviye alınmıştı. Aydın ve İzmir’de çeşitli hastanelerde tedavi gören Niyazi Uzunkavak, bugün tedavi gördüğü İzmir’deki özel bir hastanede hayatını kaybetti. Niyazi Uzunkavak’ın yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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