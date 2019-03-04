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Aydın’da Türkiye Şampiyonası tamamlandı

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Gençler (Kadın-Erkek) Futbol Türkiye Şampiyonası Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kuşadası Belediyesi Yüksel Alkışlı Spor Tesislerinde tamamlandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:24
Aydın’da Türkiye Şampiyonası tamamlandı

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Gençler (Kadın-Erkek) Futbol Türkiye Şampiyonası Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kuşadası Belediyesi Yüksel Alkışlı Spor Tesislerinde tamamlandı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığının faaliyet programında yer alan Okul Sporları Gençler (Kadın-Erkek) Türkiye Futbol Şampiyonası beş gün boyunca Kuşadası Belediyesi Yüksel Alkışlı tesislerinde nefes kesen maçlarla tamamlandı.


Erkeklerin şampiyonu Elazığ oldu


Erkekler kategorisinde 8 takımın mücadele ettiği şampiyonada finale adını yazdıran Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi ile Konya Spor Lisesi arasında oynanan müsabaka sonucunda berabere kalan takımlar penaltı atışları neticesinde Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi’nin galibiyeti ile tamamlandı. Türkiye 2’nciliğini Konya Spor Lisesi, 3’üncülüğü İstanbul Şişli Özel Açı Anadolu Lisesi ve 4’üncülüğü Bursa Spor Lisesi elde etti.


Kadınların şampiyon Denizli oldu


Kadınlar kategorisinde 8 takımın içerisinde Türkiye Şampiyonluğunu Denizli kazandı. Finalde Denizli Servergazi IMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kocaeli Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi arasında oynanan müsabaka sonucunda rakibini mağlup etmeyi başaran Denizli Servergazi IMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye 2’nciliğini Kocaeli Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, 3’üncülüğü Zonguldak Ereğli Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 4’üncülüğü Özel Kayseri Bilim Doruk Anadolu Lisesi elde etti.


Ülkemizi dünya şampiyonasında temsil edecekler


Genç erkeklerin şampiyonu Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi ve genç kadınların şampiyonu Denizli Servergazi IMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ülkemizi 6 - 14 Nisan 2019 tarihleri arasında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek Okul Sporları Gençler Dünya Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandılar.


Kupa ve madalyalar takdim edildi


Kuşadası’nda tamamlanan Türkiye Şampiyonası sonucunda derece elde eden takımlara Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kupa ve madalya takdim edildi. Kupa törenine Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Ahmet Coşkun Parlakyalçın ve Şube Müdürleri katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:24
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