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Aydın'da trafik sorununa ilginç çözüm!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bisiklet kullanımını teşvik ederek trafik sorununa çözüm bulmak amacıyla vatandaşlara bisiklet kaskı dağıtıldı

16 Nisan 2018 Pazartesi 22:45
Aydın'da trafik sorununa ilginç çözüm!

Kuşadası'nda Şoförler Odası, Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle 200 bisikletkaskı dağıttı.  Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ile Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliği ile kentteki esnafı bisiklet binmeye teşvik etmek amacıyla proje başlatıldı. Proje kapsamında Camikebir Mahallesi Kaya Şavkay Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte 200 bisiklet kaskı dağıtıldı.

AMAÇ TEŞVİK ETMEK

Kask dağıtımında konuşan Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten, "Bu fikir, Emniyet Müdürümüzü ziyarette gündeme geldi. Esnaf iş yerlerine gelirken, araç kullanmamalarını teşvik etmeyi düşündük. Şehir merkezindeki üç bulvar üzerinde bine yakın esnaf var. Bu 1000 araba demek.

Yanında çalışanlardan birinin aracı olursa bu sayı ikiye katlanıyor. Tasarrufta bulunmak, trafik sıkışıklığına biraz olsun çözüm bulup, trafiği rahatlatmak için bu girişimde bulunduk. Kuşadası'nın fiziki yapısı çok uygun değil ama esnaflar bisiklete yönelirse olumlu bir sonuç alırız diye düşünüyorum" dedi.

Kask dağıtımını bizzat yapan Hüsnü Öten, vatandaşlardan bisiklet kullanmalarını istedi. Dağıtım sırasında küçük çaplı izdiham yaşandı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 22:45
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