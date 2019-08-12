0553 313 94 23

Aydın'da trafik kazası: 15 yaralı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:37
Aydın'da trafik kazası: 15 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Turan İbar yönetimindeki 35 SH 388 plakalı otomobil, Kuşadası Golf Tesisleri'ne personel taşıyan Muhsin Sordabak yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Savrulan araçlar kavşaktaki direğe çarptı.

Kazada, biri bebek 15 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bebek, Aydın Adnan Menderes Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:37
  1. Aydın
  2. hastane
  3. trafik kazası
  4. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA'dan Başakşehir'e kötü haber!
    1. UEFA'dan Başakşehir'e kötü haber!
    2. Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
    3. UEFA Disiplin Kurulu, Medipol..
    4. "Bu topraklar tarihinin en güvenli ve..
    5. Emniyet Genel Müdürü Aktaş: “En mutlu..
    6. Eskişehir’de ceset bulundu
    7. MHP’de bayramlaşma töreni
    8. GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de orman..
    9. Başkan Demirtaş: “Amacımız ilçe..
    10. Çocuğuna işkence yapan anne tutuklandı
    11. Suudi Arabistan Kralı ile BAE Veliaht..
    12. Kumpasın yıl dönümünde dolar..
    13. Otomobil, petrol istasyonuna girerek..
    14. Ordu, Ünye’de bayramlaştı
    15. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kıran:..
    16. Sinemada karakterini canlandırdı,..
    17. Erzincan'da terör operasyonu
    18. Lille duyurdu! 'Trabzonspor'a transfer..
    19. Üniversite ek tercihleri ne zaman 2019?
    20. Greg Whittington, Galatasaray Doğa..
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak