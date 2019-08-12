Aydın'da trafik kazası: 15 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Turan İbar yönetimindeki 35 SH 388 plakalı otomobil, Kuşadası Golf Tesisleri'ne personel taşıyan Muhsin Sordabak yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Savrulan araçlar kavşaktaki direğe çarptı. Kazada, biri bebek 15 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bebek, Aydın Adnan Menderes Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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