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Aydın’da trafik kazası; 1 ölü

Aydın’ın Efeler ilçesi Şahnalı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 05:11
Aydın’da trafik kazası; 1 ölü

Aydın’ın Efeler ilçesi Şahnalı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Efeler ilçesi Şahnalı Mahallesi’nde meydana geldi. Plakasız motosiklet sürücüsü Serdar Ünal (53) Şahnalı Mahallesi’nde iş makinesi taşıyan K.Ş. yönetimindeki 09 KK 162 plakalı tır ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Serdar Ünal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ünal’ın cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 05:11
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