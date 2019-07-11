Aydın’da trafik kazası; 1 ölü Aydın’ın Efeler ilçesi Şahnalı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın’ın Efeler ilçesi Şahnalı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Efeler ilçesi Şahnalı Mahallesi’nde meydana geldi. Plakasız motosiklet sürücüsü Serdar Ünal (53) Şahnalı Mahallesi’nde iş makinesi taşıyan K.Ş. yönetimindeki 09 KK 162 plakalı tır ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Serdar Ünal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ünal’ın cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.