Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Sultanhisar-Nazilli kara yolunun Atça Mahallesi çıkışında Cengiz Karaman (52) idaresindeki 09 CED 35 plakalı otomobil, Ahmet Alayurt yönetimindeki 07 HOP 69 plakalı tıra çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Karaman, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü Ahmet Alayurt gözaltına alındı.







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