Aydın'da trafik kazası: 1 ölü Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Yıldırım Can'ın kullandığı 09 SU 913 plakalı kamyonet, Söke-Milas kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarpıp devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü kendi imkanlarıyla, yanında bulunan eşi Dilber Can ise ekiplerce çıkartıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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