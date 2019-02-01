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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

01 Şubat 2019 Cuma 15:23
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Yıldırım Can'ın kullandığı 09 SU 913 plakalı kamyonet, Söke-Milas kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarpıp devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü kendi imkanlarıyla, yanında bulunan eşi Dilber Can ise ekiplerce çıkartıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 15:23
  1. kaza
  2. otomobil
  3. ölü

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