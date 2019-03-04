Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kazada 5 aylık bebek öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı04 Mart 2019 Pazartesi 20:53
AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 aylık bebek öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Ferhat Elbeyi (33) idaresindeki 07 DCR 38 plakalı otomobil, Kuyucak-Nazilli kara yolu Gencellidere mevkisinde devrildi.
Kazada 5 aylık Mehmet Akif Elbeyi olay yerinde öldü. Sürücü Ferhat, anne Fatma (31) ve çocukları Ahmet Emin (6), Meryem Sare Elbeyi (5) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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