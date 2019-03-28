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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Sürücü adayının kullandığı otomobilin karıştığı kazada sürücü eğitmeni öldü, 2 kişi yaralandı

28 Mart 2019 Perşembe 18:56
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Ç'nin kullandığı 34 BNT 768 plakalı otomobil, Aydın-Çine kara yolu Savrandere mevkisinde sürücü adayı Neslihan Teke'nin kullandığı, sürücü kursuna ait 09 AAJ 35 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, Teke ve yanındaki sürücü eğitmeni Fatih Akdeniz ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Sarıalioğlu yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Akdeniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İsmail Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:56
  1. kaza
  2. otomobil
  3. yaralı

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