Aydın’da trafik canavarı geçen ay 7 can aldı

AYDIN (İHA) – Aydın ili genelinde, geçtiğimiz Haziran içerisinde meydana gelen 603 ayrı trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 526 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Aydın’da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2019 yılı Haziran ayı içerisinde toplam 165 bin 61 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 23 bin 81 araca 7 milyon 70 bin 289 TL para cezası tatbik edildi.

Haziran ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 246 sürücü trafikten men edildi. Kusurlarından dolayı 465 sürücünün ehliyetine el konulan denetimlerde, 2 bin 499 araç trafikten men edildi.

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2019 Haziran ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında maddi hasarlı 235, yaralamalı 361, ölümlü 7 olmak üzere toplam 603 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 526 kişi yaralanırken, 7 vatandaş da hayatını kaybetti.