Aydın'da tırın dorsesindeki balıklar yola saçıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde, tırın trafik ışığı direğine çarpması sonucu dorsesindeki balıklar yola saçıldı. Alınan bilgiye göre, Didim-Milas kara yolunda, sürücüsü belirlenemeyen 48 ABA 301 plakalı tır, trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsenin kapağı açıldı ve tonlarca balığın bulunduğu kasalar yola düştü. Balıklar yola savrulunca trafik, yaklaşık yarım saat tek şeritten verildi. Balıkların toplanması sonrası trafik yeniden ulaşıma açıldı.



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