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Aydın’da terör örgütü üyesi 1 zanlı yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.

29 Mart 2019 Cuma 09:13
Aydın’da terör örgütü üyesi 1 zanlı yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sırasında; hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ü. isimli zanlı yakalandı.


Emniyete alınan ifadesinin ardından mahkemeye çıkartılan E.Ü., evk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 09:13
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