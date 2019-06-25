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Aydın’da terör operasyonu; 9 gözaltı

Aydın merkezli 2 ilde yürütülen Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

25 Haziran 2019 Salı 10:31
Aydın’da terör operasyonu; 9 gözaltı

Aydın merkezli 2 ilde yürütülen Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.


Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aydın ve İzmir’de terör örgütü Hizb-ut Tahrir adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda İzmir’de 2, Didim’de 4, Nazilli’de 1 ve Efeler ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı. Adresteki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.


Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:31
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