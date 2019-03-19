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Aydın'da tarlaya çalışmaya giden yaşlı adam ölü bulundu

19 Mart 2019 Salı 21:00
Aydın'da tarlaya çalışmaya giden yaşlı adam ölü bulundu

AYDIN (AA) - Aydın'da, çalışmak için tarlaya giden yaşlı adam ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Işıklı Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemede, ölen kişinin 75 yaşındaki Hasan Savran olduğu belirlendi.

Haberi alarak tarlaya gelen yaşlı adamın yakınları ise gözyaşı döktü.

Cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Savran'ın, kalp krizinden dolayı öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 21:00
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