Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Operasyonda ele geçirilen ve tarihi olduğu değerlendirilen İbranice kitap, Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi14 Şubat 2019 Perşembe 11:11
AYDIN (AA) - Aydın'da bir eve yapılan operasyonda tarihi değeri olduğu değerlendirilen İbranice yazılmış kitap ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçaklığı yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda ev sahibi kadın G.D. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, bahçe içerisinde bir poşette tarihi değeri olduğu değerlendirilen İbranice yazılmış kitap ele geçirildi.
Kitap incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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