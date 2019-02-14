Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Operasyonda ele geçirilen ve tarihi olduğu değerlendirilen İbranice kitap, Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi

AYDIN (AA) - Aydın'da bir eve yapılan operasyonda tarihi değeri olduğu değerlendirilen İbranice yazılmış kitap ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçaklığı yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ev sahibi kadın G.D. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, bahçe içerisinde bir poşette tarihi değeri olduğu değerlendirilen İbranice yazılmış kitap ele geçirildi. Kitap incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.