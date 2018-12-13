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Aydın'da taraftar derneğinde yangın: 4 yaralı

Nazillispor Taraftar Derneğinde çıkan yangında 2'si ağır 4 kişi yaralandı

13 Aralık 2018 Perşembe 23:19
Aydın'da taraftar derneğinde yangın: 4 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nazilli Şehir Stadyumu'nda bulunan Nazillispor Taraftar Derneğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında dernekte bulunan ve vücutlarında yanık oluşan tribün lideri Ali Çuvak (42), İbrahim Tuncel (36), Ekrem Koyuncu (23) ve Mehmet Erdemir (28), diğer taraftarlar ve itfaiye ekiplerince dışarı çıkartıldı.

Yaralılar, ambulansla Nazili Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Ali Çuvak ile İbrahim Tuncel, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 23:19
  1. İtfaiye
  2. Yangın
  3. yaralı

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