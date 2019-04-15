Aydın’da sokak hayvanları için çeşme yapıldı

Aydın’ın Efeler ilçesi İmamköy Mahallesinde, sokak hayvanları için çeşme yapıldı.

Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma (TEMA) Aydın Temsilciliği üyesi Akın Çelebioğlu, 2014 yılında hayatını kaybeden oğlu Ufuk Çelebioğlu adına İmamköy Mahallesi meydanına sokak hayvanlarının su ve yem ihtiyacını karşılamaları için taş yapı bir çeşme yaptırdı.

Emekli bir öğretimci olduğunu ifade eden Çelbioğlu, aynı zaman da hayvansever olduğunu da belirterek, köye gelen hayvanseverlerin çeşmeyi ziyaret ettikleri gibi sokak köpekleri, kedileri ve kuşları yerinde görebileceklerini sözlerine ekledi.