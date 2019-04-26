Aydın'da silahlı kavga: 9 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı. Yeni Mahalle'de S.G. ve B.S. arasında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. S.G'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu B.S. ile çevrede bulunan 8 kişi isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan S.G. ise ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.







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